エンゼルスの菊池雄星投手（34）が27日（日本時間28日）、開幕2戦目となる敵地でのアストロズ戦に今季初登板。4点リードの5回にソロ本塁打を浴びるなど4回1/3を8安打2失点で無念の降板となり、今季初勝利はお預けとなった。エンゼルス打線は初回無死一、三塁から併殺の間に1点を先制。しかし、その裏に菊池は1番ペーニャに左前打を許し、2死二塁から自らの暴投と捕手オハピーの失策も絡んで同点とされた。2回に打線がローの3