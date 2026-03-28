ナイツ塙宣之（47）が28日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。番組冒頭で、もう中学生（43）の結婚を祝福した。番組が始まってすぐ塙が「今週はおめでとうを言いたい人がたくさんいますね。まずは、もう中学生が結婚しましました。おめでとうございます」と祝福。相方の土屋伸之も「そうですね、おめでとうございます」と祝った。続けて塙が「それとね、もうホワイトソック