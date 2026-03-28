ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。65歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 ニャンちゅう 】声優・津久井教生さん65歳の誕生日を報告「実は密かな野望がありました」【 ALS闘病 】津久井さんは「レベル65になりました」と綴り、65歳の誕生日を迎えたことを報告。続けて「無事に