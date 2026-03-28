「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が28日、自身のXやインスタグラムを更新。25年4月から「第25期劇団員」としてアシスタントを務めてきたラジオ番組「劇団サンバカーニバル」（土曜午後8時）ラスト出演を告知した。Xでは「おはよう今日はいよいよ＃劇団サンバカーニバルアシスタント卒業の日最後是非聴きにきてね」と報告。インスタグラムでも「#fmfuji」「#劇