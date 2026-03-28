2026年3月27日(金)、「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」の3日目が、日環アリーナ栃木 (栃木県宇都宮市)で行われた。2026年3月25日(水)より開幕した「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」。大会3日目となる27日（金）からは、予選リーグを勝ち上がった13チームによる決勝トーナメントがスタートした。昨年大会の上位3チームが入ったブロックにシー