25-26シーズンも終盤に突入しており、新シーズンの夏の移籍市場にスポットライトを当てた報道が増えてきた。マイケル・キャリック体制となったマンチェスター・ユナイテッドは現在アーセナル、マンチェスター・シティに次ぐリーグ3位につけており、来季の欧州カップ戦出場権獲得に近づいている。『Sky Sports』によると、ユナイテッドは夏の移籍市場で左SBの獲得を検討しているようだ。現状のスカッドではルーク・ショー、タイレル