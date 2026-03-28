海外製・海外製・国産のコピー・戦時型の4両国の文化審議会は2026年3月26日、「三井三池炭鉱専用鉄道電気機関車」4両を重要文化財に指定すると答申しました。 【これが重文です】新指定の「国内最古級」電気機関車ほか（画像で見る）福岡県大牟田市と熊本県荒尾市にまたがるエリアで明治時代から1997年の閉山まで稼働した三井炭鉱の専用鉄道で使われていた機関車群が、文化財としての価値を認められた形です。同鉄道は石炭の