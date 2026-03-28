◇親善試合イングランド1―1ウルグアイ（2026年3月27日ロンドン）31日に日本代表と対戦するイングランド代表が27日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムでウルグアイ代表と親善試合を行い、1―1で引き分けた。ともにW杯北中米大会の出場国。前半から双方に負傷交代が生じる展開となり、0―0のスコアレスドローのまま迎えた後半36分から試合がようやく動いた。途中出場のDFホワイト（アーセナル）が待望の先制点。22年W