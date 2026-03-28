「韓国では靴を脱ぐのが文化だ」韓国コンテンツが世界で注目を集める昨今、BTSは韓国を代表する最も影響力の大きい広報大使のような存在だ。【注目】「彼らが崩れ落ちる音」BTSの新アルバムに酷評レビュー彼らのひと言、気の利いたひとつの行動が持つ波及力は非常に大きい。世界中のARMY（BTSファン）がBTSを見守っているだけに、Kコンテンツ、そして韓国を世界に刻み込むうえで重要な役割を果たしている。だからこそ、3月20日にリ