テレビアニメ『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』第3期が、7月5日より毎週日曜TOKYO MX・BS11ほかにて放送開始されることが決定した。あわせてPV第２弾が解禁され、【エリス修行編】が展開されることが明らかになった。新キャラクターのニナ役を戸松遥、ガル役を稲田徹が担当する。【画像】姿が激変したエリス！新キャラ登場の『無職転生』第3期の場面カット第2期では、ルーデウスが結婚し家庭を作るという幸せを築きなが