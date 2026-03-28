「FIRE（早期リタイアと経済的自立）をして、生活費の安い田舎暮らしをすれば余裕ある人生が送れる」。そう考える人は意外と多いようです。50代までに一定の資産を作り、運用をしながら生活費を抑えつつ生活すれば、労働せず生きていくことができる――そんなFIREの夢とセットで捉えることが多い「地方への移住」。たしかに、海や山が近い場所に居を構え、SUVに乗り、サーフィンや釣り、スキーや温泉巡りなど楽しそうな生活が簡単