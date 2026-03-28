「DEAN ＆ DELUCA」は、4月1日（水）から、旅の移動や滞在を快適に支える「トラベルバッグ チャコールグレー」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。【写真】付属ポーチがサコッシュに！便利機能を紹介■付属ポーチが便利！今回アップデートして発売される毎年好評の「トラベルバッグ チャコールグレー」は、機能性と携帯性、そして使う楽しさを兼ね備えた便利なアイテム。2026年モデルの大きな特長が、付