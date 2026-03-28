サウジアラビア代表のFWアブドゥラ・アル・ハムダンが、惨敗後に謝罪した。現地メディア『アル・リヤド』が報じた。サウジアラビアは現地３月27日、国際親善試合でエジプトと対戦し、０−４で完敗。ともに６月のワールドカップ出場を控えるなかでの強化試合だったが、FIFAランキング61位のサウジアラビアは、同29位のエジプトに力の差を見せつけられる結果となった。試合後、アル・ハムダンは「エジプトにおめでとうと言いた