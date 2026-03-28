セルティックのお膝元で行なわれる、日本代表とスコットランド代表の親善試合を前に、人々を熱くする企画が実現した。中村俊輔氏は『U-NEXT』の中継で解説を務めるため、スコットランド入り。その際に、スコットランド代表の中心選手として活躍するキーラン・ティアニーと感動の再会を果たした。現在28歳のティアニーは、セルティックの下部組織出身。10歳の時にクラブが主催したイベントで、当時トップチームでスターだった