「ソフトバンク−日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのモイネロが試合前練習に合流した。ウォームアップで栗原と言葉をかわし、肩をたたかれると思わず笑みを浮かべたモイネロ。キューバ代表としてＷＢＣに出場していた左腕は２５日に来日、２６日に福岡に戻り本拠地を訪れて首脳陣と会談していた。今後についてはファームで調整登板を経て１軍復帰となる見通しだ。