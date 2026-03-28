お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。小沢一敬（52）との久々の2ショットを披露した。井戸田は「新人ラママコント大会ありがとうございました漫才やっぱりいいね」と投稿。27日に東京・渋谷La.mamaで行われたお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」に出演し、小沢が仕事復帰した様子を投稿した。インスタではピコ太郎と一緒に壇上で話す姿や2ショット写真などを投稿。