がんを公表し、闘病中の「高須クリニック」高須克弥院長が２３日にＸで公開した爆食動画がネット上で話題になっている。高須氏は「給油なう」と短く投稿。動画では肉、ウナギを勢いよく食べ、卵焼きや肉じゃがなどもテーブルに並んでいる。投稿した時間が午前９時１４分で、朝食とみられる。コメント欄には「相変わらず食欲が凄いですねー食べるは元気の源ですね」「普通の８０代とは活力が違う！朝からウナギの絶倫院長です