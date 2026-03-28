２７日にフジテレビ系で放送された世界フィギュア選手権。激変したビジュアルで出演した解説者の一人に、ネットは二度見した。同局の原田葵アナウンサーの進行で、スタジオには現役＆レジェンドスケーターがスタジオに集結した。荒川静香さんと本田武史さんをはじめ、現役スケーターの友野一希と山本草太、青木祐奈が出演。引退した高橋成美さんと樋口新葉さんも出演した。ネットは「樋口新葉どこに向かってるんだ」「スタジ