桜前線が日本列島を北上中だ。春の訪れとともに、お花見や歓送迎会など、親しい仲間と杯を交わす機会も増えていることだろう。しかし、楽しい宴の裏には「飲酒運転」という重大なリスクも潜んでいる。 「車で来たけれど、乾杯の一杯だけなら」「少し時間を置けば大丈夫だろう」……。こうした甘い油断が、取り返しのつかない惨劇を招く。中には、悪質な飲酒運転事案において、事故後にさらなる隠ぺい工作を図るケースも見受