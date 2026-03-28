春が旬の山菜といえば、〈うど〉。茎のシャキシャキとした食感は、あえもので楽しむのがおすすめです。薄切りにしたうどに、やさしい甘さの酢みそをからめれば、春らしさ満点のシンプルな一皿に。酢水にさらしてしっかりアクを抜くことで、ぐっと食べやすくなります。『うどの酢みそあえ』のレシピ材料（2人分）うど……1本（約200g） 〈酢みそ〉みそ……大さじ2砂糖……大さじ1酢……大さじ1酢……小さじ2作り方（1）ボールに