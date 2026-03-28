日経賞の波乱の主役 【先行馬】 「これが買えない！」で取り上げた通り、後方待機の馬には厳しいレースで、穴を開けるのはやはり先行馬。 このレースは４角２番手以内の馬が［7・3・3・13］と強いのが特徴で、17年⑦人気２着ミライヘノツバサ、20年⑨人気スティッフェリオ、23年⑦人気３着のディアスティマと人気薄の好走も度々見られる。 このうちスティッフェリオ、ディアスティマは前走逃げて大