【パリ共同】ルビオ米国務長官は27日、対イラン軍事作戦は順調だとして「数カ月ではなく数週間」で終了すると見込んでいるとパリで記者団に語った。米ニュースサイト、アクシオスによるとルビオ氏は同日、先進7カ国（G7）の各国外相にイランとの戦闘が2〜4週間続くとの見通しを伝えた。トランプ米大統領は5月中旬に中国を訪問する予定で、それまでに戦闘を終結させたい意向とみられる。ルビオ氏は作戦を「適切な時期に終了す