原油は再び１バレル１００ドル突破【ニューヨーク＝木瀬武】２７日のニューヨーク外国為替市場で、対ドルの円相場は１ドル＝１６０円台に下落した。中東情勢の先行きの不透明感から、基軸通貨のドルが買われる「有事のドル買い」が進んだ。日本政府と日本銀行が円買い・ドル売りの為替介入を行った２０２４年７月以来、約１年８か月ぶりの円安・ドル高水準となり、市場では為替介入への警戒が強まっている。終値は１６０円３０