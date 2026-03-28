フジテレビ小室瑛莉子アナウンサー（27）が、4月から同局系「Mr.サンデー」（日曜午後9時）新MCに加わり、宮根誠司とタッグを組むことが28日、同局から発表された。前任MCで東大医学部卒の藤本万梨乃アナウンサーが昨年末をもって同局を退社したが、3月までMCを務めていた。小室アナは「4月から『Mr.サンデー』を担当させていただくことになり、大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです。これまで宮根さんと制作スタッフの