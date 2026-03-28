サクラメント・キングスのラッセル・ウェストブルックは、右足の負傷により当面離脱することが明らかになった。3月27日（現地時間26日、日付は以下同）、キングスが以下の通り発表している。 「ラッセル・ウェストブルックは、足の痛みにより直近2試合を欠場したのち、右足のMRI検査を受けました。検査の結果、右足親指の関節に炎症が確認されました。ウェストブルックは当面欠場扱いとなり、今後の状況については適宜発表し