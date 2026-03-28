13試合出場10得点という数字が示す通り、その決定力は破格だ。しかし、日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)は驚異的なペースで得点を積み重ねながらも現状に満足することはない。「FWに求められるのは得点」「ディフェンスに関係なく自分のプレーを出せればチームを助けられる」という明確な信念をパワーに、ゴールをW杯メンバー入りへの“もう一押し”へとすべく、大いに意気込んでいる。スコットランド戦で威力を見せたいプレ