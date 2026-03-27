ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）が、1日限りのパブリックイベント「オープンハウス（OPEN HOUSE）」を3月28日に開催する。国内外から34組のデザイナー、アーティストらが参加する。【画像をもっと見る】同イベントは、2019年から不定期で開催。ブックサイニングや限定アイテムの販売、インスタレーションなどを通じて、顧客と国内外のデザイナーやアーティストらの交流を創出している。