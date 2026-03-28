● 4月 2日 ―――――――――――――― ◆コード 銘柄名公開市場業種 ビタブリッドジャパン東証グロース化学 【事業内容】 ウエルネスケア関連の商品企画・開発・D2C（インターネット直販）販売 【業績データ】 売上高営業利益