2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。主題歌はAI「It’s You」に決定！常にポジティブなメッセージを送り続け、昨年25周年アニバーサリーイヤーをむかえたAI。「It’s You」は、AIの真骨頂である極上R＆Bバラードとして本作のために書き下ろした新曲。代名詞とも言える力強くも切ないピースフルな歌声と共に、葛藤を抱えながらも前を向く登場人物た