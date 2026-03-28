この記事をまとめると ■一部のタイヤでは車体の左右どちらに装着するかが決まっているものがある ■点対称ではないトレッドパターンのタイヤは左右入れ替えて装着することができない ■タイヤは設計どおりに使ってこそ本来の性能を発揮する 装着する向きが決まっているタイヤがある 春になると、スタッドレスタイヤからサマータイヤへ交換する作業が必須。タイヤがホイールに組み込んである状態であれば、DIYでタイヤ交換をしよ