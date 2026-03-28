京都の半導体大手「ローム」は「三菱電機」、「東芝」とパワー半導体事業の統合に向けた協議を始めると発表しました。 電気自動車や家電などに使われる「パワー半導体」は電力を効率よく制御するための重要な部品で、今後需要の拡大が見込まれています。 そのパワー半導体についてロームは27日、「三菱電機」「東芝D＆S」と事業統合に向けた協議を始めると発表しました。 事業統合の方法