いじめで転校を余儀なくされたとして児童の両親らが大阪市に損害賠償を求めた裁判の判決があり、両親らの訴えが退けられました。 【写真を見る】当時小学1年生の女子児童が「いじめ」で転校「担任教諭らが同級生への適切な指導を怠った」両親らの大阪市へ訴えが棄却 訴状によりますと、2020年、大阪市立の小学校で当時1年生だった女子児童が同級生からランドセルを無理やり持たされるなどのいじめを受けて不登校になり翌年