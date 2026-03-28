サッカーのイラン代表から追放されたと報じられていたFWサルダル・アズムン（31）が、イランの司法当局によって財産差し押さえの警告を受けたと複数の海外メディアが27日に報じた。ファルス通信などイラン地元メディアの報道を引用。司法当局が同選手ら政府に批判的とされる16人の財産差し押さえを計画しているという。国際Aマッチ91試合57得点を誇り、過去2回のW杯に出場しているアズムンは所属するアルアハリ（UAE）が本拠