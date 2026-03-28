◇ア・リーグブルージェイズ ― アスレチックス（2026年3月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発。7回のメジャー3打席目で記念すべき初安打をマークした。1死走者なしでアスレチックス2番手の左腕バーローと対戦。見逃し、空振りで2ストライクと追い込まれたあと、外角へのボール気味のスイーパーをうまくバットで拾って左前へ運