セント・フォース所属のフリーアナウンサー杉崎美香（47）が、28日までにインスタグラムを更新。小学校の卒業イベントの司会を担当したと報告した。「先週末、ある小学校の卒業イベントの司会をやらせていただきました六本木のグランドハイアットにて」と書き出し、紺色の衣装写真を公開。「前日、花粉症で酷い咳を何度もしてしまったことで、この日はガラガラ声になってしまい、親御さんと卒業生の皆様に申し訳ない気持ちでいっ