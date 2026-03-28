メイクの仕上げにハイライトを使うべきか、迷ったことはありませんか？なんとなく使っている人もいれば、あえて使わずシンプルに仕上げる人もいます。どちらもメイクとして成立しますが、顔の印象には違いが出るもの。そこで今回は、ハイライトの有無による“顔の印象”の変化を解説します。ハイライトを入れると“立体感”が出やすい光を集めることで顔に立体感を与える役割があるとされるハイライト。頬骨や鼻筋などに入れること