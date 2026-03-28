男性は意外と繊細で、女性の何気ない行動に「彼女とは合わない」とジャッジを下していることも。そこで今回は、男性の恋心をどんどん冷めさせる「残念女子」の特徴を紹介します。だらしない印象がある男性は女性の外見はもちろん、生活習慣や時間感覚をよく観察しています。なので身だしなみの乱れや遅刻、約束のドタキャンなどは、男性を残念な気持ちにさせる原因に。なので、清潔感のある服装をすること、小まめにバッグの中身の