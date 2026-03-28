恋愛では「わがままにならないように」と、自分の気持ちを抑えてしまうことがあります。ただ、その我慢が続くと、関係のバランスが崩れることも。では、我慢する女性ときちんと要求できる女性、男性が大切にしたくなるのはどちらでしょうか？我慢は優しさに見えて、関係を歪ませる嫌なことを言わない、希望を飲み込む、相手に合わせる。我慢できる女性は優しく見えますが、本音が見えない関係は深まりにくくなります。男性も「これ