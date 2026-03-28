大谷翔平投手（３１）が所属するドジャースは山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）と日の丸スター選手を立て続けに獲得することで日本マーケットの完全掌握に成功。２５日（日本時間２６日）には大手衣料ブランド「ユニクロ」ともパートナーシップ契約を正式に締結するなど、ジャパンマネーを効果的に吸い上げる構造はビジネスモデルとして完全に成功した。ドジャースは今後も日本人スター選手の継続的な獲得に積極的