◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人は球団６４年ぶりの新人開幕投手を務めたドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が昨季王者の阪神を相手に６回１失点と堂々の投球。リリーフ３投手も無失点で切り抜け、球団初の新人開幕白星を挙げた。阿部監督は就任から３年連続の開幕戦勝利となった。２６年シーズンの幕開け。試合前の練習中、阿部監督はいつも通りグラブを手にグラウンド内を歩き回りながら野