スコットランドのクラーク監督が言及欧州遠征を行っている日本代表は、現地時間3月28日にグラスゴーでスコットランド代表と対戦する。スコットランドは北中米ワールドカップ（W杯）予選のグループCを首位通過して28年ぶりのW杯出場を決めている。チームを率いるスティーブ・クラーク監督は、日本との対戦を前に、「タフな相手」と警戒心を見せた。英衛星放送局「BBC」が伝えている。7大会ぶりとなるW杯出場に沸くスコットラン