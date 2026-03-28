AIが、日本テレビの4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』主題歌を担当することを発表した。本作のために書き下ろした新曲のタイトルは「It’s You」。力強くも切ないピースフルな歌声と共に、葛藤を抱えながらも前を向く登場人物たちの心情を代弁するような王道のラブソングになっているという。なお、新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』初回放送は、4月12日22時30分となる。◆◆◆◾