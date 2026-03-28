本拠地アスレチックス戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地でのアスレチックスとの開幕戦に「7番・三塁」で先発し、メジャーデビューを果たした。NHK BSで生中継された一戦。同僚のブラディミール・ゲレーロJr.内野手が出塁後に見せたまさかの仕草に「お茶たてポーズした！？」と日本のファンが騒然となっている。4回無死一塁の場面、「3番・一塁」で先発したゲレーロJr.がライト前に