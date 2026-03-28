◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャー１年目の開幕戦となる本拠地・アスレチックス戦に「７番・三塁」で先発出場。デビュー戦でまずは好守備を見せ、現地実況から絶賛された。２回のメジャー初打席では空振り三振に倒れた岡本だが、４回の三塁守備で球場を沸かせた。チームが先制ソロを