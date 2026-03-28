記事ポイントアクロス福岡が特設サイト「ACROS LAB（アクロスラボ）」を公開社会包摂・次世代育成・文化振興の3テーマで取り組みを可視化障がい者支援やジュニアオーケストラなど多彩なプログラムを紹介 アクロス福岡が、文化芸術の力で社会課題に取り組む活動を発信する特設サイト「ACROS LAB（アクロスラボ）」を公開しています。第6次中期経営計画のビジョン「未来につなぐ」の中核施策として位置づけられた情報プラットフ