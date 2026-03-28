シンガー・ソングライターのリリー・アレン、作曲家のルドヴィコ・エイナウディ氏、マックス・リヒター氏、シンガー・ソングライターのサム・フェンダーが、2026年の「O2シルバー・クレフ賞」で表彰されることが発表された。音楽療法チャリティー「ノードフ・ロビンズ」が主催する授賞式は、2026年7月9日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開