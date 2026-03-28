記事ポイントBS日テレ放送の防災番組全6回をYouTubeで公開番組未放送の関係者取材内容も収録能登半島地震の経験や高層マンション防災など幅広いテーマを網羅 日本損害保険協会が制作に協力した防災動画コンテンツ（2025年度版）が、YouTube公式チャンネルで公開されています。大地震に備えるための知識を全6本の動画で学べる内容です。 日本損害保険協会「防災動画コンテンツ（2025年度版）」 コンテンツ名：