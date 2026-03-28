記事ポイント世界最大級のテック展示会CES2027に向け日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展社を募集2018年の発足から10年目を迎え、CES2026では過去最多の37社が出展した実績4月〜5月に無料のオンライン説明会を計4回開催 クリエイティヴ・ヴィジョンが、世界最大級のテック系展示会CES2027に出展する日本パビリオン「JAPAN TECH」の出展社募集を開始します。大阪商工会議所との共催のもと、4月から5月にかけてオンライン説明会