記事ポイント横浜スタジアムの正面エントランスにハイセンス製約190インチ相当のLEDディスプレイを設置高輝度かつ軽量設計で高解像度の迫力ある映像表現を実現2023年からのユニフォームスポンサーに加え球場演出面でも連携を強化 ハイセンスジャパンが、横浜DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアムにハイセンス製LEDディスプレイを納入しています。関係者入口の正面エントランス壁面一面に設置され、約190インチ相当の大画