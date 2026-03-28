記事ポイント韓国・江南のPLAN;S CLINICが2026年4月限定のボディライン管理＆リフトアップ施術プログラムを実施臨床データ収集モニターとして特別価格での受診が可能独自開発のペッ注射（脂肪溶解注射）を含む多彩なメニューを展開 韓国ソウル・江南区に位置する美容医療クリニック「江南 PLAN;S CLINIC」が、2026年4月限定のプログラムを実施します。ボディライン管理からリフトアップ、スキンケアまで、新しい季節のスター